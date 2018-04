La Reyer si prepara alla trasferta di Reggio: "Sono forti, cercano punti per i playoff" VIDEO

Consueto punto stampa al Taliercio il venerdì che precede la partita di campionato. Ai microfoni il coach orogranata Walter De Raffaele, che ha analizzato la partita in programma domenica in trasferta a Reggio Emilia: "Andiamo ad incontrare una squadra che a livello di qualità dei singoli giocatori è di alto livello - ha detto WDR - Sono in tanti che hanno calcato grandi parquet. Andiamo a giocare una partita difficile, su un campo storicamente difficile. Contro una squadra che è alla ricerca di punti per raggiungere i playoff. Noi dovremmo essere bravi ad essere attenti, a giocare con la necessaria lucidità".