Reyer, testa al campionato: "Spiace ancora per la Coppa Italia, ma ora abbiamo 11 finali" VD

Consueto punto stampa per il tecnico della Reyer Walter De Raffaele venerdì pomeriggio al palasport Taliercio, che il prossimo 4 marzo ospiterà la sfida di campionato tra orogranata e Virtus Bologna. Il tecnico reyerino si è dimostrato ancora dispiaciuto per l'epilogo della Coppa Italia, ma ha già la testa al campionato: "È un torneo difficile ed equilibrato, in tante squadre possono ambire alla vittoria finale - ha commentato - Noi dovremo essere concentrati e giocare le prossime partite come se fossero 11 finali".