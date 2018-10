Maratona di Venezia, record di iscritti per la 10k: al via 6mila atleti

Diecimila metri da record. Saranno 6mila gli atleti, professionisti e amatoriali, che domenica 28 ottobre parteciperanno alla 10k organizzata nell'ambito della Huawei Venice Marathon. Una corsa che si svilupperà da San Giuliano, con traguardo in Riva Sette Martiri, alla pari della gara regina, la maratona. Una crescita costante, anno dopo anno, per una corsa nata nel 2014 per avvicinare al mondo della corsa e del running anche tutti gli appassionati non ancora in grado di affrontare una distanza come quella della maratona.

I vantaggi...di correre

Anche quest’anno Il Polo Museale regionale del Veneto concederà l’ingresso gratuito a Villa Pisani a Stra a tutti i partecipanti alla 10 e 42k, da giovedì 25 ottobre a martedì 30 ottobre. Tutto questo oltre, ovviamente, l’apertura straordinaria del giardino il 28 ottobre, la mattina della gara che accoglierà tutti servizi che riguardano la maratona. Anche la Fondazione Musei Civici di Venezia rinnova la convenvenzione aprendo le porte a tutti gli iscritti e ai loro accompagnatori. Da venerdì 26 ottobre a lunedì 29 ottobre sarà possibile visitare a tariffa ridotta Palazzo Ducale, Museo Correr (inclusi Biblioteca Marciana e Museo Archeologico), Ca’ Rezzonico - Museo del Settecento Veneziano, Museo di Palazzo Mocenigo, casa di Carlo Goldoni, Ca’ Pesaro, museo di Storia Naturale, museo del Vetro di Murano, museo del Merletto di Burano.