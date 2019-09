Avvio da brivido, ma la Reyer non delude. Brindisi ko: è finale di Supercoppa

Nonostante un avvio da brivido, l’Umana Reyer cresce in maniera esponenziale con il passare dei minuti, batte in un emozionante finale l’Happy Casa Brindisi 78-73 e centra la finale di Supercoppa. Avversario, nella riproposizione della finale scudetto di domenica alle 20.30, il Banco di Sardegna, vittorioso al supplementare con Cremona nella prima semifinale a Bari.

Primo tempo

Nelle rotazioni, resta fuori dai dodici Udanoh, con un quintetto iniziale basso (Stone, Tonut, Cerella, Bramos e Watt). Parte meglio Brindisi (0-4), Watt sblocca gli orogranata dopo un minuto (2-4), poi però le basse percentuali e le palle perse costringono la panchina veneziana al time out sul 2-9 al 3’30”. Tonut mette la tripla del 5-9 a metà quarto, ma la partita non cambia e Brindisi allunga sul 5-17 al 7’30”. Vidmar segna dalla lunetta il 6-17 e il primo quarto si chiude con Banks sul 6-19. L’inerzia continua anche nel secondo quarto: 6-28 al 13’30” e nuovo time out di coach De Raffaele. L’Umana Reyer inizia a far circolare meglio il pallone e alza l’intensità difensiva: tre schiacciate di Watt costringono stavolta Vitucci al time out sul 12-28 al 16’. Brown, con caparbietà e fortuna (tripla di tabellone allo scadere dei 24”), prova a scavare nuovamente per l’Happy Casa (14-33 al 18’), ma nel finale di tempo viene fuori la miglior Umana Reyer, che con Watt, Daye, Bramos e Filloy riesce a ricucire sul -10 (23-33) all’intervallo lungo.

Secondo tempo

La partita è cambiata e si vede subito: si riparte con un 5-0 firmato da Filloy e Watt, con time out pugliese dopo 1’30”, poi gli orogranata si avvicinano a -2 (33-35 al 24’). Il sorpasso arriva nell’azione da sei punti di Daye al 25’30”: canestro con antisportivo di Radosavljevic e poi tripla per il 39-38. La difesa veneziana continua a creare grandi difficoltà all’attacco brindisino, mentre in attacco la mano si è scaldata e l’Umana Reyer allunga così progressivamente il margine: parziale dal 39-40 al 54-42 in 4’, chiuso dalla tripla di capitan Bramos, poi Banks fa 54-44 all’ultimo intervallo. Daye scrive il +15 (59-44) al 31’, l’Happy Casa prova a non mollare (59-49 al 32’30”), con pronto time out di coach De Raffaele, da cui l’Umana Reyer esce bene (63-49 al 33’30”), in un match che ormai sembra in controllo, anche se Banks firma da solo un altro 0-5 a cavallo di metà quarto, con nuovo time out veneziano sul 63-54. Alzando l’aggressività, Brindisi arriva anche a -7, ma gli orogranata rispondono colpo su colpo con Vidmar, Daye e Bramos, per entrare negli ultimi 3’ con un vantaggio in doppia cifra: 70-60. Per l’Happy Casa c’è però prima il -6 (70-64 al 37’30”), poi il -5 (72-67 al 38’30”) e addirittura il -2 (72-70 al 39’). Filloy fa 1/2 dalla lunetta a -29” (73-70), Brown 2/2 a -21” (73-72), così come Daye a -12” (75-72). Dopo il time out brindisino, Stone spende fallo (confermato dall’instant replay il fallo semplice) a -10” su Banks, che fa 1/2 (75-73), con rimessa inizalmente assegnata a Brindisi nel contrasto Watt-Brown, ma il consulto video degli arbitri stavolta inverte la decisione. Campogrande fa subito fallo su Daye, Brown protesta e c’è il tecnico che chiude la partita sul 78-73, perché Daye fa 3/3 a -6”.

Parziali: 6-19; 23-33; 54-44

Umana Reyer: Casarin ne, Stone 2, Bramos 8, Tonut 8, Daye 26, De Nicolao, Filloy 8, Vidmar 3, Chappell 6, Cerella, Pellegrino ne, Watt 17. All. De Raffaele.

Happy Casa: Banks 23, Brown 20, Martin 4, Radosavljevic 6, Zanelli 2, Iannuzzi 4, Guido ne, Gaspardo 5, Campogrande 3, Thompson 6, Cattapan ne, Ikangi. All. Vitucci.