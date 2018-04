Reyer all'esame Capo d'Orlando, prima contro penultima. WDR: "Ora hanno più talento" VD

Tutto pronto in casa Reyer per il match di campionato di domenica contro la penultima in classifica, Capo d'Orlando. Fischio d'inizio al Taliercio di Mestre alle 17.30. Ai microfoni della stampa, come di consueto, si è presentato il coach orogranata Walter De Raffaele. "Capo è una squadra per noi completamente nuova - ha commentato - Di quelli contro cui abbiamo giocato all'andata, non c'è rimasto quasi più nessuno. È una squadra con più talento, che ha trovato una sua fisionomia, e col cambio di allenatore ha dimostrato il cambio di mentalità. Dal canto nostro dovremo fare la nostra partita, anche se avremo sulle gambe le fatiche di Coppa".