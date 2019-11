La Reyer in visita alla salute: la squadra femminile in pellegrinaggio dalla Madonna

Le ragazze della prima squadra dell’Umana Reyer femminile, accompagnate dallo staff tecnico e dallo staff organizzativo della società, si sono recate mercoledì mattina in pellegrinaggio alla Basilica della Madonna della Salute di Venezia.

Il pellegrinaggio

Come ogni anno, è stato rinnovato così l’omaggio che il club orogranata rende alla Madonna in occasione della festività del 21 novembre. Il tradizionale pellegrinaggio dei Veneziani ricorda il voto fatto da Venezia alla Vergine di fronte alla terribile pestilenza che colpì la città tra il 1630 e il 1631. La comitiva orogranata si è trattenuta per una mezz’ora al santuario mariano, accendendo alcune candele votive e raccogliendosi in preghiera in occasione della Santa Messa in corso di svolgimento sull’altare maggiore, di fronte all’icona della Mesopanditissa.