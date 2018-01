La Reyer batte un colpo in Europa: Olimpia Lubiana sconfitta e secondo posto nel girone

Obiettivo centrato per l’Umana Reyer, che batte l’Olimpija Lubiana 84-67 e aggancia il gruppo al secondo posto a due giornate dal termine dalla fine del Girone C di Basketball Champions League.

Primo quarto

Ottimo l’approccio alla partita degli orogranata, che partono con Haynes, Johnson, Bramos, Ress e Watt: dopo una stoppata su Bubnic, il centro sblocca il punteggio dalla lunetta, poi Johnson e Haynes (tripla e un libero) allungano sul 7-0 dopo 2′, con time out sloveno. Nonostante il bonus speso dopo 2’30”, Lubiana si avvicina fino al 7-4 al 3′, poi, con buona circolazione, l’Umana Reyer torna sul +7 (11-4) al 4’30” con un libero di Watt e una tripla di Bramos. Cinque di fila di Hrovat a metà quarto riavvicinano l’Olimpija sull’11-9, con time out stavolta chiamato da De Raffaele. Tratnik impatta a quota 11 al 6′, ma gli orogranata rispondono con cinque di Bramos e una tripla anche di Haynes, per il 19-11 all’8′, che diventa 21-16 al primo intervallo, con Biligha che risponde a un ispirato Battle.

Secondo quarto

Ancora Battle riavvicina gli ospiti sul 21-20 in apertura di secondo quarto, con Biligha pescato al terzo fallo già al 12′. De Nicolao e Peric trovano i canestri del 25-20 al 13′, con pronto time out sloveno e Lubiana che, dopo un’infrazione provocata dalla difesa dell’Umana Reyer, tornano a -2 (25-23) al 14′. Anche Bubnic e Span spendono la terza infrazione personale e una tripla di Johnson, un libero di Tonut, un canestro di De Nicolao e un libero di Watt segnano il nuovo allungo orogranata sul 32-25 al 17′. L’elastico tra le due squadre continua, anche per qualche palla persa di troppo dall’Umana Reyer, con anche Johnson a tre falli nel finale. E’ Hrovat (15 punti nel primo tempo) a ricucire sul 35-33 al 18’30”, poi Watt è preciso dalla lunetta, De Nicolao pronto a convertire in due punti da sotto una palla sporcata dalla difesa (dopo una grande difesa del ferro di Bramos su Morgan) e Morgan che chiude il primo tempo sul 39-35 non completando un gioco da tre punti.

Terzo quarto

La ripresa si apre con la tripla di Jenkins del 42-35 e con una grande difesa dell’Umana Reyer, che tiene a secco gli avversari per oltre 3′, durante i quali arriva il 44-35 di Watt su spettacolare assist di Haynes. E’ Jenkins, al 24′, a dare agli orogranata il primo vantaggio in doppia cifra (49-38). Con una tripla di Kastrati e un canestro di Battle Lubiana prova a restare a contatto (49-43), ma l’Umana Reyer colpisce subito da 3 con Haynes (dopo una stoppata di Bramos su Kastrati) e riallunga con cinque di Tonut con la panchina slovena costretta sul 57-43 al 27′ al secondo time out, che però non interrompe il ritmo veneziano, visto che ancora Haynes da 3 e un libero di Watt completano il brak di 12-0 per il 61-43 al 28’30”. L’Olimpija torna a segnare con Morgan, poi un libero di Johnson dà il 62-47, che è anche il punteggio all’ultimo intervallo, visto che la conclusione finale di Cerella dalla difesa sfiora soltanto l’incredibile canestro.

Ultimo quarto

Un botta e risposta da tre tra De Nicolao e Hrovat inaugura l’ultimo periodo, poi Hrovat ruba palla allo stesso play orogranata e inchioda la schiacciata del 65-52 con pronto time out veneziano al 31′. Pur faticando in attacco, l’Umana Reyer continua a difendere forte e il punteggio non si muove fino al contropiede di Bubnic al 34′ (65-54). E’ Johnson, con un 2/2 dalla lunetta a tornare a muovere il punteggio per gli orogranata, che portano già al 34′ al bonus gli avversari, tenendoli sempre oltre la doppia cifra di ritardo. Poco prima di metà quarto Haynes mette la tripla del 72-58 e al 36′ Bramos quella del 75-59 che consente di entrare nel finale con un margine di tranquillità, che diventa ancor più solido con il gioco da quattro punti di Ress (con quinto fallo di Bubnic) che dà il 79-61 al 37′. Nel finale, così, c’è spazio anche per Bolpin, per un canestro e un libero di Tonut e per una schiacciata e una stoppata di Biligha che porta il punteggio sull’84-67 finale.

BCL: UMANA REYER VENEZIA – PETROL OLIMPIJA LUBIANA 84-67

Parziali: 21-16; 39-35; 62-47

Umana Reyer: Haynes 16, Peric 2, Johnson 8, Bramos 14, Tonut 11, De Nicolao 9, Jenkins 5, Bolpin, Ress 4, Biligha 4, Cerella, Watt 11. All. De Raffaele.

Olimpija: Kastrati 5, Radulovic, Tratnik 2, Span 4, Bubnic 4, Badzim 3, Morgan 13, Battle 9, Hrovat 24, Begic 2, Sanon 1. All. Martic.