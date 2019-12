La Reyer si arrende allo scadere: Milano vince di un punto sugli orogranata

Solo all’ultimo possesso di una partita di altissimo livello l’Umana Reyer si deve arrendere all’Armani Milano: 70-71 il punteggio della prima sconfitta interna stagionale in campionato di Bramos e compagni.

Primo tempo

Nelle rotazioni degli stranieri resta fuori Udanoh e lo starting five vede Stone, Chappell, Bramos, Mazzola e Watt. Fin dalle prime battute si gioca con una grandissima intensità. Dopo il canestro iniziale di Scola, Watt porta avanti gli orogranata (4-2 al 2′), poi la difesa veneziana consente l’ulteriore allungo sul 9-4 a metà periodo, con Bramos (servito da Mazzola dopo recupero). Due triple di Roll riportano avanti Milano (9-10 al 6′), ma De Nicolao e Bramos rispondono con altrettanti canestri pesanti (15-12 al 7’30”). L’Umana Reyer torna a +5 (19-14) con Daye e Tonut al 9′, anche se il primo quarto si chiude sul 19-20 per le due triple di fila di Rodriguez. Gli orogranata iniziano bene il secono quarto: Filloy, Vidmar e la tripla di Daye fanno 26-22 al’11’30”, ma gli ospiti continuano a tirare con grandissima precisione dall’arco e si portano sul 31-36 al 15’30”, chiudendo un break di 5-14 in 4’30” in cui per l’Umana Reyer segnano solo Filloy e Chappell (canestro più libero supplementare). Il gioco di squadra veneziano è però estremamente efficace: due assist di De Nicolao (per Chappell e la tripla di Bramos) e due di Mazzola (per la tripla di Bramos e la schiacciata di Watt) valgono il 41-39 al 19′. E’ Scola, a chiusura dei primi 20′, a mandare le squadre negli spogliatoi in perfetta parità, 41-41, dopo un bellissimo primo tempo.

Secondo tempo

Scola è il fattore principale di Milano in avvio di ripresa, quando l’Umana Reyer risente un po’ della fatica, ma prova a restare a contatto con Watt e Chappell (su assist di Filloy): al 23’30” è 45-50. Dal 48-52 del 26′, si accende poi Tarczewski, con un paio di alley-oop e un gioco da tre punti per il massimo vantaggio milanese (50-57 al 28′). Gli orogranata, in ogni caso, non mollano, tornando a un solo possesso (54-57) al 29′ sulla bella fiammata di Daye. A chiudere il terzo periodo sul 54-59 sono infine i liberi di Rodriguez. L’Umana Reyer dimostra però di essersi ritrovata in avvio di quarto quarto. Milano viene tenuta a secco per oltre metà periodo e il break di 6-0 firmato da Tonut (libero), Stone (tripla) e Watt vale il sorpasso sul 60-59 al 33′. Dopo il time out ospite, non si segna più fino ai liberi di Tarczewski, a cui risponde Daye con una tripla senza ritmo (63-61 al 36′). Si continua a segnare poco e nessuna delle due squadre riesce a metter le mani sulla partita: Rodriguez impatta dalla lunetta, Bramos fa 65-63 al 37′, Rodriguez segna il primo canestro su azione milanese nel quarto e si entra negli ultimi due minuti sul 65-65. La tripla di Daye a -1’39” sembra il colpo del ko, ma ancora Rodriguez impatta a -49” (68-68). Watt riporta avanti l’Umana Reyer (70-68) a -43”, poi Brooks (-28”) fa 0/2 dalla lunetta, purtroppo imitato anche da Bramos a -22”. La tripla di Micov a -4”, così, riporta avanti Milano sul 70-71. Punteggio che, dopo il time out di coach De Raffaele, non cambia più, visto che Stone fallisce la tripla finale sulla pressione difensiva milanese.