Reyer, è tempo di quarti di finale in Fiba Europe Cup: gara di andata al Taliercio

Testa a campionato, ma anche all'Europa. Non importa se è quella "che conta meno", figurare bene in una competizione continentale è sempre un vanto, e l'Umana Reyer vuole arrivare fino in fondo.

Il programma dei quarti

Dopo aver superato agilmente gli ottavi di finale, gli orogranata fronteggeranno ai quarti i russi del Nizhny Novgorod. Giovedì la Fiba ha ufficializzato le date: le gare si disputeranno i prossimi 21 e 28 marzo. L'andata della doppia sfida si terrà in casa al Taliercio, poi i lagunari dovranno affrontare il gelo di Novgorod.