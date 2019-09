Pre-season Reyer: carattere, giro palla e difesa ma pesano le assenze e una certa stanchezza

Note positive arrivano dal pre-season dell'Umana Reyer che fino ad ora ha potuto sperimentare sul parquet, dal torneo di Lignano al trofeo di Lucca, il team che tra quindici giorni sarà impegnato nella prima vera sfida della stagione ola Supercoppa Italiana in programma dal 21 al 22 settembre al PalaFlorio di Bari.

Note positive

Mancano all'appello prima di allora ancora alcuni test che permetteranno al gruppo di migliorare il gioco ma già il pubblico ha riconosciuto alcune delle qualità che hanno permesso alla Reyer di arrivare alla vittoria dello scudetto: innanzitutto il carattere che in un match difficile come quello contro l'Olympiacos non è mancato. Poi un buon giro palla ma anche la solidità difensiva dove alcuni nuovi si sono già inseriti pienamente. Note dolenti: una certa stanchezza e alcune assenze che hanno pesato sui test del team.

L'analisi

Complessivamente le sensazioni sono positive tanto dal pubblico quanto dagli addetti ai lavori: l'assistant coach Gianluca Tucci ha analizzato l'ultima prova del trofeo Lucca restandone comunque soddisfatto: «Questo weekend ci è servito a migliorare l’intesa in campo. Offensivamente il lavoro incontra le difficoltà della preparazione fisica ma già in questo weekend siamo stati più brillanti. In difesa stiamo costruendo un’identità che deve essere il nostro marchio di fabbrica. Il finale con l’Olympiacos è lo specchio della nostra strada in difesa di cui compattezza, collaborazione e agonismo saranno le chiavi. Il torneo con squadre di Eurolega ci ha fatto già entrare nel clima delle gare di basket da dover impattare fisicamente per poterle giocare fino in fondo. Purtroppo le assenze e le condizioni precarie di alcuni giocatori hanno costretto i ragazzi in campo ad un extra sforzo fisico e a loro siamo grati per il sacrificio. Sappiamo che dalla prossima settimana in poi le partite saranno sempre più vicine a quelle ufficiali, ci attende un duro lavoro e confidiamo nell’inserimento definitivo degli assenti, compreso Filloy di ritorno dalla nazionale».