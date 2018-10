Strapotere Reyer in Champions, Opava strapazzato in casa: 72-90

Continua con una nuova prova di grande autorità, che porta alla prima vittoria esterna della stagione europea, il cammino dell’Umana Reyer in Basketball Champions League: espugnata Opava 72-90.

Primo quarto

Per la prima volta, coach De Raffaele opta per la soluzione con sette stranieri, lasciando a riposo Cerella (oltre a Washington), con Kyzlink tra i dodici e uno starting five con Haynes, Stone, Bramos, Daye e Vidmar. L’inizio è equilibrato, con le squadre che si controbattono punto su punto fino al 7-6. Il primo strappo arriva con i cinque di fila di Daye (7-11 al 4′), che subito dopo spende però il secondo fallo. Il vero allungo, non interrotto nemmeno dal time out ceco, è firmato invece dal 4/4 dall’arco di Haynes, per il 14-22 al 7′. Opava prova a sua volta a restare a galla con le triple, mentre l’Umana Reyer domina a rimbalzo: 14-3 orogranata il conto dopo i primi dieci minuti, che si chiudono sul 19-29 grazie alla schiacciata di Watt imbeccato da De Nicolao.

Secondo quarto

La stessa combinazione tra play e centro apre il secondo quarto, in cui l’Umana Reyer aumenta il divario fino al 19-37 del 12′ dopo due belle combinazioni tra Tonut e Watt. Opava si sblocca ancora con il tiro da 3, ma l’inerzia non cambia e la panchina ceca è costretta ancora al time out, poco prima di metà periodo, dopo la giocata corale che porta Watt a schiacciare su assist di Bramos il 25-44. Al ritorno in campo si vede anche Kyzlink, che rimedia a un suo errore con una clamorosa stoppata in recupero, con gli orogranata che rallentano leggermente, spingendo coach De Raffaele al time out al 18′ sul 34-47: la mossa paga, perché la squadra si ritrova e, con Biligha e i liberi di Daye, si porta sul 34-51, prima dell’ultimo canestro, firmato Silina, per il 36-51.

Terzo quarto

Si riparte dopo l’intervallo lungo con una nuova tripla di Haynes, poi Stone recupera palla e regala a Vidmar l’assist due contro zero per schiacciare il +20 (36-53 al 21′). Opava anche in questo periodo si sblocca dall’arco, con Gniadek al 22′ (39-56), mentre gli orogranata cercano di coinvolgere sempre il centro sloveno, che schiaccia il 39-58 mezzo minuto dopo. Si segna poco, in questa fase, con l’Umana Reyer che arriva a metà periodo avanti 43-60, con la panchina orogranata che chiama time out dopo il parzialino di 6-0 di Opava (47-60 al 26′). Inizialmente, i problemi offensivi veneziani continuano e Opava arriva sul 49-60 al 27′: è Tonut, con un libero, a tornare a muovere il punteggio orogranata dopo 3′, aprendo un parziale di 9-0 firmato con liberi e triple da lui e Daye per il 49-69 al 28’30” con time out stavolta dei padroni di casa, che però pagano l’imprecisione dalla lunetta (0/6 nei primi 30′ di gioco) col punteggio che dice 52-70 all’ultimo intervallo.

Ultimo quarto

Opava continua a onorare il match, nonostante il ritardo e la stoppata di Biligha che inaugura l’ultimo periodo. Klecka segna tre canestri di fila per il 61-74 al 32’30”, anche se subito dopo i cechi spendono il bonus e la panchina di casa chiama subito time out. A riportare l’inerzia dalla parte dell’Umana Reyer, che si schiera a zona, è capitan Haynes, con cinque di fila (61-79 al 34’30”). Mentre gli orogranata spendono il primo fallo di squadra subito dopo metà periodo, al 35’30” Gniadek esce per falli e Daye dalla lunetta fa 63-81. Opava comincia a risentire della fatica, con i minuti che passano e il punteggio che si muove poco. La schiacciata rovesciata di Watt, dopo una serie di rimbalzi offensivi, chiude definitivamente i giochi sul 65-84 al 37’30”. I cechi provano a rendere meno pesante la sconfitta, avvicinandosi sul 72-86 al 38’30”, anche se poi Tonut scava ancora fino al 72-90 finale.

Parziali: 19-29; 36-51; 52-70

Opava: Dragoun 5, Kurecka, Klecka 12, Bukovjan, Svandrlik 9, Kvapil 4, Gniadek 17, Bujnoch 12, Kouril 3, Jurecka, Sirina 7, Slavik 3. All. Czudek.

Umana Reyer: Haynes 20, Stone, Bramos 7, Tonut 15, Daye 16, De Nicolao 2, Vidmar 8, Biligha 2, Giuri, Mazzola 6, Watt 14, Kyzlink. All. De Raffaele.