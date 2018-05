Playoff, Reyer all'esame Cremona. WDR: "Noi favoriti per il titolo? Merito del percorso fatto"

Iniziano i playoff, prima serie dei quarti di finale per la Reyer Venezia sarà contro Cremona. Il primo match è in programma per domanica sera al Taliercio di Mestre, con inizio alle 19. Come di consueto, a presentarsi davanti ai microfoni dei giornalisti nel punto stampa pre-match è stato il coach degli orogranata Walter De Raffaele. "Sappiamo che da domenica si inizia con un campionato a parte, - ha esordito WDR - con partite ravvicinate. La gestione delle energie fisiche e mentali sarà importante".

Sulla Vanoli Cremona

Sugli avversari: Affrontiamo una squadra che ha meritato i playoff - ha commentato - Una squadra lunga, che gioca un basket aperto e fatto di contropiede. Squadra che ha talenti nei singoli giocatori. Al di là di dover recuperare qualche giocatore, primo tra tutti Cerella, noi dovremo essere bravi a giocare una partita fisica. Dovremo giocare la nostra pallacanestro, controllare i rimbalzi e non snaturarci".

"Autori di un grande percorso"

Poi una battuta sulle parole del presidente dell'EA7 Armani Milano, che vede proprio in Venezia la squadra favorita per la vittoria finale. "Non siamo partiti come favoriti ad inizio stagione - ha tagliato corso il coach - Ma ringrazio per le belle parole spese, evidentemente ci siamo costruiti questa reputazione nel corso della stagione grazie alle nostre prestazioni".e