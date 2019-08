E' cominciato il ritiro estivo dell'Umana Reyer arrivata domenica nella località di Alleghe nel Bellunese per cominciare definitivamente la stagione. La squadra svolge allenamenti di basket alla palestra di Caprile e di atletica al campo di Rocca Pietore. In totale il team resterà in ritiro sei giorni fino a sabato 24 agosto.