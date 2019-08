La Reyer scalda i motori: ecco il roster che lancia la nuova stagione orogranata

La nuova stagione orogranata è ormai praticamente cominciata e a sancire questo nuovo inizio arriva da parte della società il nuovo roster ufficiale nome per nome, numero per numero. Un roster che abbraccia volti vecchi e nuovi e che, come anticipato anche da coach De Raffaele già in questo pre season, investe alcuni storici di responsabilità maggiori, a partire ad esempio da Stefano Tonut chiamato a consacrarsi definitivamente e a portare per mano la sua Reyer.

I numeri

Ecco i quattordici che compongono il team maschile: 0 Ike Udanoh, 3 Davide Casarin, 5 Julyan Stone, 6 Michael Bramos, 7 Stefano Tonut, 9 Austin Daye, 10 Andrea De Nicolao, 12 Ariel Filloy, 14 Gasper Vidmar, 21 Jeremy Chappell, 22 Valerio Mazzola, 29 Francesco Pellegrino, 30 Bruno Cerella, 50 Mitchell Watt.

Il team femminile

Composto anche il roster della squadra femminile. Questi i numeri e nominativi delle ladies: 3 Jolene Anderson, 4 Martina Bestagno, 5 Debora Carangelo, 6 Gaia Gorini, 8 Alex Ciabattoni, 10 Valeria De Pretto, 12 Anete Steinberga, 13 Gintarè Petronyte, 16 Chiara Pastore, 41 Elisa Penna, 49 Laura Macchi.