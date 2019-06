La Reyer si gioca lo scudetto al Taliercio. Duri i banchi!

Gara1: uno a zero Reyer al Taliercio. Serie impattata in casa orogranata dalla Dinamo, 1 a 1. L'Umana rimette la testa avanti andanto ad espugnare il parquet del Serradimigni. Serie di finale nuovamente impattata dagli isolani. Due a due e si torna al Taliercio, dove gli uomini di Walter De Raffaele fanno la voce grossa e staccano il passo per il primo match ball scudetto. Tutto inutile: dopo due quarti dominati in gara 6, i lagunari si fanno letteralmente surclassare dai sardi. Risultato: serie nuovamente patta, sul 3 a 3, e "bella" nella bolgia del Taliercio. C'è grande attesa per l'atto finale della finale scudetto del campioanto italiano di serie A, tutto il popolo veneziano unito, pronto a sospingere i propri "lunghi". Palla a due questa sera, sabato 22 giugno, alle 20.45.

Frecciatine WDR-Poz

Dopo la sconfitta in gara6, WDR non aveva mancato di commentare la serie "infinita", lanciando delle frecciatine ben assestate al collega Pozzecco (coach di Sassari), che non aveva mancato di lamentarsi a più riprese del caldo del Taliercio. «Adesso cambiamo campo: torniamo a casa nostra e giochiamo questa ultima partita che decide un campionato. - aveva commentato il coach orogranata». È abbastanza ironica la cosa: dopo dieci mesi a massacrarci saranno sia per noi che per loro 40 minuti al fresco. Vorrà dire che andremo tutti in pantaloncini e calzoncini così almeno siamo tutti più tranquilli. Si soffre di meno che con la giacca. Ora vado che perdiamo l'aereo, che se perdiamo questo arriviamo alle 5 come siamo arrivati alle 4.15 la mattina della gara».

