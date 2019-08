Reyer, una stagione da record: superata quota 130mila spettatori, tre i sold out

Una stagione da record quella dell'Umana Reyer che ha collezionato anche a livello di supporter numeri eccezionali. Nella stagione 2018/19, il Palasport Taliercio di Mestre ha infatti ospitato 52 incontri ufficiali delle prime squadre dell’Umana Reyer: 15 di regular season maschile, 9 di playoff maschili, 8 di Basketball Champions League maschile, 10 di regular season femminile, 4 di playoff femminili e 6 di coppe europee (EuroLeague Women e EuroCup Women) femminili. E c’è un nuovo record di spettatori totali, visto che, sommando le presenze di tutte le manifestazioni, è stata superata quota 132.000 (lo scorso anno erano stati oltre 127mila).

Le partite

Nel dettaglio, le partite di regular season maschile hanno totalizzato 50.129 spettatori, con tre “sold out” (Torino, Milano e Trieste) e quelle di playoff 31.332 (sette le partite da “tutto esaurito”). Gli incontri di stagione regolare femminile hanno fatto registrare 17.297 presenze, a cui vanno aggiunte le 5.215 dei playoff. Per quanto riguarda le Coppe, gli spettatori presenti al Taliercio per gli otto incontri di Champions League sono stati in totale 24.886. 3.519, invece, quelli che hanno seguito l’avventura europea dell’Umana Reyer femminile.