Maledizione Coppa Italia: una Reyer irriconoscibile eliminata subito da Torino

L’Umana Reyer non riesce a sfatare la “maledizione” delle Final Eight, concludendo per la sesta volta in sei partecipazioni la sua avventura in Coppa Italia già ai quarti di finale: sarà la Fiat Torino ad affrontare Cremona dopo il successo per 60-72 contro gli orogranata.

Primo quarto

Polveri bagnate per entrambe le squadre in avvio, con Watt che sblocca il punteggio (1-0) dalla lunetta dopo oltre 1’, ma gli orogranata, nonostante costruiscano buone soluzioni, tirano con basse percentuali. Torino allunga così sull’1-7 dopo 2’30”, con il seguente tap-in di Peric (al quarto tentativo!) come primo canestro dal campo dell’Umana Reyer. Dopo il secondo fallo di Mbakwe e quello di Watt in rapida successione, però, le difficoltà veneziane permangono: Haynes mette un libero per il 4-9 al 4’30”, poi è monologo Fiat: il quarto si chiude sull’incredibile punteggio di 4-21, con gli orogranata che tirano 1/11 da 2, 0/5 da 3 e 2/6 ai liberi, oltre a cinque palle perse.

Secondo quarto

Coach De Raffaele prova il quintetto basso, con Daye e Peric sotto le plance, alzando l’intensità difensiva e cercando comunque di appoggiare il gioco offensivo in area. Dopo i canestri di Peric e Daye, Torino raggiunge però il +20 (8-28) al 13’. Dopo due liberi di Watt e un altro tap-in di Peric, Bramos riesce finalmente a sbloccare (dopo 8 errori di squadra) l’Umana Reyer dall’arco, con due triple consecutive, che spingono la panchina piemontese a chiamare il time-out sul 18-31 al 15’30”. Gli orogranata recuperano diversi rimbalzi offensivi e Watt, con sei punti di fila (l’ultimo con un bellissimo canestro rovesciato), risponde colpo su colpo alla Fiat, con la tripla di De Nicolao che poi dà il 27-40 al 18’30”. Torino riprova l’allungo con un minibreak di 0-4, poi, nonostante il terzo fallo di Watt, Daye chiude il primo tempo sul 29-44 dopo un bel rimbalzo offensivo.

Terzo quarto

A inizio ripresa debutta nel match anche capitan Ress e l’Umana Reyer si riavvicina sul 34-46 al 31’ dopo la tripla di Johnson. La partita è tutt’altro che bella e anche gli arbitri si producono in qualche fischio discutibile. Torino ritorna sul +17 (34-51) al 23’, poi ci vogliono più di 2’30” per rivedere un canestro (il contropiede di Bramos). Watt lima sul 38-51 (27’), poi De Nicolao viene sanzionato con un tecnico e la Fiat ne approfitta per riallungare (38-56 al 27’30”). Un libero di Tonut, una schiacciata di Watt, una tripla di De Nicolao e il canestro finale di Peric permettono all’Umana Reyer di andare all’ultimo intervallo sul 46-60.

Ultimo quarto

L’approccio degli orogranata agli ultimi 10’, affrontati con il doppio play (Haynes-De Nicolao) è ottimale: 8-0 con tap-in schiacciato da Watt (già in doppia doppia, con 7 rimbalzi offensivi), tripla e gioco da tre punti di Haynes e così, al 31’30”, è 54-60. Washington infila la tripla che sblocca Torino, poi Watt (sebbene nel frangente gli venga fischiato un dubbio quarto fallo in attacco) ritrova il -7, pur senza completare un gioco da tre punti: 58-65 al 33’30”. La difesa dell’Umana Reyer mette in confusione l’attacco torinese e, nonostante qualche errore di troppo ai liberi (alla fine 8/19), si arriva a metà quarto sul 59-65. L’inerzia è cambiata e, con la Fiat in bonus, gli orogranata limano ancora un punto con Daye (60-65 al 35’30”), fallendo però più di una ghiotta opportunità per riaprire definitivamente il match. Il quinto fallo toglie dal match De Nicolao al 38’, dando a Mbakwe la possibilità di tornare a muovere dalla lunetta il punteggio (60-67), con la stanchezza che comincia ad affiorare nelle gambe dei giocatori veneziani. Dopo il time out di coach De Raffaele Boungou Colo trova i liberi del 60-69, poi le triple orogranata non entrano e così, sempre dalla lunetta, Poeta ritrova all’ingresso nell’ultimo minuto la doppia cifra di vantaggio (60-70) per la Fiat, che poi si impone 60-72.

FINAL EIGHT: UMANA REYER VENEZIA – FIAT TORINO 60-72

Parziali: 4-21; 29-44; 46-60

Umana Reyer: Haynes 9, Peric 8, Johnson 3, Bramos 8, Tonut 1, Daye 6, De Nicolao 6, Bolpin ne, Ress, Biligha, Cerella, Watt 19. All. De Raffaele.

Fiat: Blue 4, Garrett 17, Vujacic 2, Poeta 4, Boungou Colo 9, Washington 11, Jones 8, Mazzola 9, Tourè ne, Mittica ne, Akoua ne, Mbakwe 8. All. Galbiati.