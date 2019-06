Basket, la Reyer under 18 femminile è campione d'Italia

Il basket veneziano regala un'altra bella soddisfazione con la vittoria nella finalissima scudetto delle ragazze under 18 della Reyer: la squadra guidata da coach Andrea Da Preda ha superato 72-44 la Costa Masnaga nel match disputato in piazza Città di Lombardia, a Milano, dopo aver sconfitto Battipaglia e Mirabello rispettivamente nei quarti e in semifinale.

È il ventunesimo scudetto della storia del settore giovanile dell’Umana Reyer: la società si congratula con atlete, staff, dirigenti e famiglie «per il grande lavoro svolto durante tutta la stagione e che ha portato a questo straordinario titolo tricolore». Messaggio di congratulazioni anche dal patron Luigi Brugnaro.