La festa scudetto continua: squadra e tifosi a Venezia e Mestre per il tricolore

A distanza di soli due anni dal terzo titolo nazionale, l’Umana Reyer Venezia è di nuovo Campione d’Italia. Un evento storico che squadra e società vogliono festeggiare e condividere con tutti i tifosi.

Programma: Venezia e terraferma

Per la giornata di domenica 23 giugno, è organizzato il festeggiamento del tricolore con la Città, per tutti i sostenitori e simpatizzanti dei colori orogranata, dell’area metropolitana e oltre. A partire dal tardo pomeriggio, sono state dunque promosse alcune occasioni di incontro, sia in centro storico che in terraferma. Dalle ore 18, i Campioni d’Italia dell’Umana Reyer saranno in Pescheria a Rialto per un primo incontro con la cittadinanza. Terminati i festeggiamenti a Rialto, gli orogranata si sposteranno in barca verso la terraferma con un corteo acqueo in direzione Piazzale Roma per poi ritrovarsi con il popolo orogranata in Piazza Ferretto. Alle 20.30 è previsto l’arrivo della squadra in Piazza Ferretto e l’abbraccio dei tifosi orogranata per l’evento conclusivo della giornata, con la presentazione ufficiale sul palco dei Campioni d’Italia. La festa sarà accompagnata da musica dal vivo e offrirà a tutti i tifosi l’occasione di incontrare la squadra per foto e autografi e acquistare la t-shirt ufficiale celebrativa dell’Umana Reyer Venezia Campione d’Italia.