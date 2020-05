Riaprono gli impianti sportivi del Cus di Venezia, le modalità di accesso

Riaprono, lunedì 25 maggio, gli Impianti Sportivi Universitari di Venezia, chiusi nelle scorse settimane a seguito del lockdown per Coronavirus. Le attività, che riprendono, sono quelle della palestra fitness, i corsi di pilates, met e zumba, nonché l’utilizzo del campo da tennis. Gli orari di apertura degli impianti, per la prima settimana, sono i seguenti: lunedì 25, ore 12.45 - 20; da martedì 26 a venerdì 29, ore 9 - 22; sabato 30 e domenica 31, ore 9 - 13.

Norme di sicurezza

Per prepararsi alla riapertura è stata effettuata la sanificazione dell'intera struttura, attività che sarà ripetuta ogni giorno oltre ad una maggiore attività di ordinaria pulizia; sono stati predisposti distributori di gel igienizzante in vari spazi ed allestiti percorsi differenziati di accesso ed uscita in palestra; sono stati posizionati contenitori per la raccolta di rifiuti potenzialmente infetti (fazzoletti monouso, mascherine/respiratori, ecc.). Per consentire di rispettare le distanze interpersonali e le norme previste per l'attività, sono stati limitati ed evidenziati i posti disponibili negli spogliatoi, ridotto il numero delle docce e di alcune macchine in palestra fitness. È stato definito un massimo di 20 utenti contemporaneamente in palestra fitness e di 15 nella palestra, dove si effettuano i corsi motori. Prima dell’ingresso in palestra, ad ogni utente verrà rilevata la temperatura con il termoscanner. Tutte le procedure informative sono affisse nelle zone di accesso al sito sportivo, negli spazi comuni e nelle zone di attività sportiva, nonché negli spogliatoi e nei servizi igienici.

Prenotazioni

Essendo gli spazi contingentati è pertanto necessario prenotare l'orario di attività in palestra fitness, utilizzando la mail palestra@cusvenezia.it (entro il giorno prima) oppure telefonando (esclusivamente per il lunedì di avvio anche in giornata, altrimenti sempre il giorno prima) al numero 041 5200144; una volta effettuata la seduta, si potrà prenotare quella successiva direttamente in palestra od in segreteria. Restano, per ora , sospese le attività federali in attesa di chiarimenti sui protocolli delle singole discipline.