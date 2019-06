Respinto il ricorso del Venezia, i playout non saranno posticipati

Nulla da fare per il Venezia. I lagunari si sono visti respingere oggi dal Tar la richiesta di sospensione dei playout di serie B. Nell'intenzione della società, dopo la doccia fredda ricevuta dalla Corte d'appello federale (che aveva riabilitato il Palermo nella serie cadetta), la volontà di posticipare le date fissate dalla federazione per la sfida contro la Salernitana, che rimangono così programmate per mercoledì e domenica.

La vicenda

Prima i playout raggiunti all'ultima giornata con una tripletta di Zigoni. Poi la notizia (quasi) inaspettata: Palermo retrocesso per presunto illecito amministrativo e lagunari matematicamente salvi. Cui ha fatto seguito il nuovo capitolo della vicenda, con i rosanero riabilitati dalla corte di appello federale della Figc in serie cadetta. Non più retrocessione, ma 20 punti di penalizzazione. Il Venezia ha provato a fare la voce grossa, almeno parzialmente, ma la presa di posizione non ha avuto l'esito sperato. Ora bisognerà rimboccarsi le maniche e dare tutto nei prossimi 180 minuti di gioco, per blindare la permanenza in serie B.

Dopo la sentenza del Tar, è arrivata la solidarietà del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. «Spero che la giustizia sportiva faccia il suo corso, - ha spiegato il primo cittadino - ma intanto tutta la città mercoledì a fianco dei giocatori».

