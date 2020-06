È ufficiale, Austin Daye ha prolungato: l'MVP Reyer ha firmato per altri 2 anni

Proseguirà per altri due anni, con l'opzione per una stagione aggiuntiva, la carriera di Austin Daye con la maglia dell'Umana Reyer Venezia. L'MVP delle finali scudetto 2019 e della Coppa Italia 2020, vestirà quindi la casacca orogranata per il quarto campionato di fila. Un rinnovo pesante e fondamentale, che va ad aggiungersi a quelli altrettanto importanti annunciati nei giorni scorsi di Andrea De Nicolao , Mitchell Watt e Julyan Stone . Un'altra conferma della filosofia conservativa della Reyer, che punta a fare bene confermando tutti i suoi campioni.

Daye è uno degli idoli dei supporter della Reyer. Arrivato a Venezia nel febbraio 2018, ha disputato 132 partite totali con un fatturato medio in Serie A di 13.1 punti, 5.5 rimbalzi e 2 assist a partita. «Sono entusiasta di continuare a far parte della Reyer e sono felice di aver rinnovato il contratto. - le parole di Austin Daye - Considero Venezia la mia seconda casa, percepisco un’atmosfera familiare che è bellissima. Firmare il rinnovo di contratto è stato molto importante per me perché significa proseguire ciò che abbiamo costruito in questi anni con il club e rafforza il legame con la società, Venezia e i tifosi. Insieme stiamo scrivendo la storia sportiva della città».