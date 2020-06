La Reyer si rinforza con i rinnovi, anche Chappell rimane in orogranata

Continuano a fioccare i rinnovi pesanti in casa Reyer. Dopo quelli annunciati nei giorni scorsi (Stone, De Nicolao, Watt, Bramos, Daye), la società granata ha confermato per un'altra stagione anche Jeremy Chappell. La guardia di Cincinnati nell'ultima stagione ha disputato tutti i 42 incontri con una media di 10.3 punti, 3.8 rimbalzi e 1.6 assist a partita.

La scalata al tricolore nella prossima stagione passerà anche per il suo grande agonismo e la sua difesa. «Sono eccitato all’idea di continuare a giocare con la Reyer - ha detto Chappell - Il modo con cui si è conclusa la passata stagione mi ha lasciato molto amaro in bocca perché eravamo in forma, stavamo giocando bene ed entrando nella fase clou. Sia in Eurocup, dove eravamo ai quarti di finale, che in campionato potevamo fare qualcosa di speciale. Voglio dunque ringraziare la società per la stima e la fiducia, il prossimo campionato sarà ancora più difficile, squadre come Milano e Bologna si sono rinforzate molto, ma sarà ancora più stimolante e avremo ancora più determinazione a competere».