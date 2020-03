Coronavirus, la Lega basket sospende il campionato: salta Reyer-Brindisi

Nel caos del Coronavirus resta intrappolato anche il basket. La Lega basket, infatti, a seguito anche delle proteste delle scorse ore avanzate da alcuni giocatori e da alcune squadre, ha deciso di sospendere il campionato. In particolare Roma si era rifiutata di giocare in seguito alla fuga di notizie di un possibile contagiato di Coronavirus nel Latina, squadra che aveva affrontato in settimana. Il tampone negativo del giocatore, poi, aveva convinto i giallorossi a giocare comunque, perdendo. Il Treviso invece ha rinunciato alla trasferta, per via del divieto di spostarsi dalla zona rossa.

Il comunicato

Nel comunicato si legge: "In seguito al nuovo decreto diramato dal Governo contenente misure urgenti di contenimento del contagio e conseguente provvedimento di chiusura in Lombardia e in 14 province, la Lega Basket Serie A, in accordo con la Federazione Italiana Pallacanestro e sentite anche le società interessate, ha deciso di sospendere tutte le gare della settima giornata in programma domenica 8 marzo".