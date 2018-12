Il Crotone ferma il Venezia: gli arancioneroverdi passano in vantaggio ma poi pareggiano

Il Venezia si ferma con il Crotone: in Calabria non va oltre l'1-1.

La gara

La gara parte meglio per i padroni di casa che con Budimir colgono il palo, sfiorando il vantaggio. Un brivido che dà la scossa agli arancioneroverdi: alla mezz'ora Modolo porta in vantaggio i suoi con un colpo di testa imprendibile. Da una parte e dall'altra fioccano le occasioni ma il Venezia tiene duro e chiude la prima frazione in vantaggio. Nella ripresa, al 56' arriva il pareggio dei padroni di casa con lo stesso Budimir su calcio di rigore. Gli uomini di Zenga non demordono e tentano il tutto per tutto ma Bruscagin trova un super Cordaz e il risultato si fissa sull'1-1.

Crotone-Venezia 1-1

Reti: 30' Modolo (V), 56' Budimir (C)

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!