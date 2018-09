Calcio, arancioneroverdi beffati nel recupero a Lecce: terza sconfitta consecutiva

Nella quarta giornata di campionato il Venezia non convince e torna a casa sconfitto dalla trasferta a Lecce, superato nei minuti di recupero. È il 92' quando Palombi insacca la sua seconda rete del match, portando i suoi alla vittoria. Per gli arancioneroverdi è la terza gara consecutiva a zero punti.

La partita

Lagunari che tengono la partita nel primo quarto d'ora, rendendosi pericolosi al 16' con Garofalo, che con il cross pesca Bruscagin il cui tiro al volo sfiora la traversa. Un quarto d'ora più tardi gol annullato per il Lecce: Scavone deposita in rete, ma arriva il fischio da parte del direttore di gara. Bisogna attendere il 59' per il guizzo di Di Mariano, che batte Bleve dopo la respinta corta di quest'ultimo. Zero a uno, Venezia in vantaggio. Dura poco: il pareggio dei padroni di casa arriva al 73', con una bella palla di Falco per Palombi, che batte Lezzerini con un diagonale. 1 a 1. Il recupero concesso dall'arbitro è fatale per i Leoni, che a tempo scaduto vengono puniti ancora da Palombi: pallonetto che supera Lezzerini e palla in rete per il 2 a 1 finale.