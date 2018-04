Ress appende le scarpe al chiodo, il capitano della Reyer lascia dopo 20 anni di carriera

Una carriera lunga vent'anni. Gli scudetti con Siena, la Nazionale e il magico e forse insperato titolo con la Reyer Venezia lo scorso anno. Tomas Ress a fine stagione lascerà il basket giocato, una scelta presa serenamente, nonostante il desiderio fosse quello di continuare per un altra stagione. "La decisione è stata abbastanza semplice da prendere. Ho fatto delle valutazioni con lo staff medico - ha spiegato Ress in conferenza stampa venerdì pomeriggio - ma i problemi fisici sarebbero stati deleteri per il mio futuro, quello da 'persona normale'. Sono sereno". Il capitano orogranata soffre di un'artrosi all'anca, si sarebbe dovuto operare in estate, per un intervento però difficile da affrontare per un 38enne. Di qui la scelta, quasi inevitabile.

"Ho fatto per vent'anni ciò che amavo fare"

In Ress traspira davvero la serenità con la quale ha ammesso di aver preso la decisione di ritirarsi, soddisfatto per una carriera che gli ha permesso di raggiungere traguardi di assoluto rilievo. "Per 20 anni ho fatto quello che volevo fare, - ha spiegato ai microfoni - e quindi mi reputo molto fortunato. Non potevo chiedere di più". Ora però c'è l'ultima parte di stagione, gli ennesimi playoff ai quali il capitano non vuole rinunciare, lui che in passato ha giocato anche con una spalla fratturata. Stringerà i denti, per concludere la carriera nel migliore dei modi: combattendo nel parquet come ha fatto per due lunghi decenni.

La carriera

Ress in carriera ha vinto 7 scudetti, sei con Siena, 5 guidato da Simone Pianigiani. Solo una finale persa, proprio quella del suo ultimo anno toscano, quando vestiva anche la fascia di capitano. Nel 2014 Tomas passa alla corte di Brugnaro, e proprio da capitano ha alzato la coppa di campione d'Italia, quella del terzo scudetto assoluto per la Reyer, dopo 74 anni di attesa. Nel corso della stagione passata. Ress nella sua carriera ha fatto la storia di due città, in modo differente, Siena e Venezia, rendendosi protagonista anche con la casacca che unisce tutti, quella della nazionale. Per alcuni anni punto di riferimento con la selezione azzurra, ha vinto la medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo del 2005.