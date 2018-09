Rugby Spinea e San Marco rugby Venezia Mestre: un pomeriggio di allenamento congiunto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Si terrà lunedì 24 settembre, dalle ore 17:15 alle ore 18:45, presso il campo sportivo di Via Mantegna a Spinea, l’allenamento congiunto tra le squadre del Rugby Spinea e del San Marco Rugby Venezia Mestre. “E’ un’occasione di confronto tra due squadre che hanno iniziato una collaborazione per la crescita del rugby nell'area di Venezia e nel suo immediato entroterra”, commenta il presidente del rugby Spinea Bruno Gradara “i nostri piccoli atleti di Mini Rugby, categorie Under 6 – 8 – 10 e 12, incontreranno i loro compagni del San Marco Rugby Venezia Mestre per allenarsi assieme e disputare, a fine allenamento, delle partite amichevoli".

"Termineremo, come da miglior tradizione, con il classico “Terzo Tempo” dove gli atleti di entrambe le squadre, ed anche i loro accompagnatori, si ritroveranno a festeggiare assieme questa giornata di sport. Siamo all’inizio della nuova stagione sportiva e volevamo iniziare questa nuova avventura mostrando a tutta la cittadinanza la bellezza di questo sport, per questo abbiamo deciso di tenere questo evento in concomitanza della 36^ Sagra del Graspo de Ua” conclude il presidente Bruno Gradara. Il pomeriggio di allenamenti è aperto a tutti i bambini che vorranno provare lo sport del Mini Rugby.