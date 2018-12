Rugby Spinea presenta la nuova maglia e organizza un allenamento con il neonato Rugby Scorzè

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Riceviamo e pubblichiamo:

"E’ stata presentata sabato 1 dicembre al Golf Club Ca’ della Nave di Martellago la nuova maglia ufficiale del Rugby Spinea, la squadra di minirugby fondata dal Presidente Bruno Gradara. Il Presidente, che vanta anni di esperienza da allenatore maturati sui campi delle giovanili del Mira e del Mirano, ha voluto presentare e festeggiare la nuova maglia assieme ai bambini del Rugby Scorzè, una squadra appena nata e con cui lo Spinea ha stretto una forte collaborazione.

“Oggi è una giornata di festa per il Rugby Spinea – sono le parole del Presidente Gradara – sono orgoglioso di presentare la nuova maglia che vuole essere un premio anche per i nostri bambini che si stanno impegnando sempre di più e con risultati sempre più soddisfacenti. Ringrazio i titolari della carrozzeria Zago Car Service che credono nel nostro sport e nel nostro progetto e, con il loro contributo, hanno permesso la realizzazione di questa nuova muta. Ringrazio anche il Rugby Scorzè per aver partecipato a questa nostra festa e spero che la nostra collaborazione porti i suoi frutti per la crescita delle rispettive squadre ma soprattutto per i nostri piccoli atleti”.

Il debutto della nuova maglia è avvenuto domenica 2 dicembre al “raggruppamento” che si è tenuto a Mogliano Veneto dove i bambini del Rugby Spinea hanno dato nuovamente prova delle loro abilità ottenendo ottimi risultati in tutte le partite disputate."

Gallery