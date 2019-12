Rugby Spinea – nuova stagione sportiva assieme ai bambini dei Rondoni rugby Scorzè

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Novità in campo rugbistico a Spinea: i piccoli atleti del Rugby Spinea (Under 6, Under 8, Under 10 e Under 12) giocheranno assieme ai coetanei dei Rondoni Rugby Scorzè indossando la stessa maglia giallo blu dello Spinea. “Dopo un anno di allenamenti congiunti e collaborazione con i Rondoni Rugby Scorzè siamo giunti alla conclusione che le due squadre potevano unirsi e giocare l’intera stagione con un’unica maglia”: inizia con queste parole il presidente del Rugby Spinea Bruno Gradara. “Vogliamo dare la possibilità a tutti i nostri atleti di partecipare al maggior numero possibile di raggruppamenti e tornei, e grazie alla collaborazione con i Rondoni, che ha portato alla fusione delle due squadre, riusciremo nel nostro obiettivo”.

Ma come riuscirete ad allenare i bambini di Spinea e di Scorzè, vi allenerete in un’unica sede? “Per venire incontro alle famiglie faremo delle sedute di allenamento sia a Scorzè che a Spinea e poi, congiuntamente, nella nuova struttura di Robegano”, conclude il presidente Gradara. Domenica 15 il debutto dei mini-rugbisti con la maglia dello Spinea a Robegano, in una serie di partite tra atleti della società che hanno dato spettacolo nell'attesa della partita della Prima Squadra dei Rondoni contro il San Marino Rugby (finita 22 a 21 per i padroni di casa). Le due prime squadre sono state accolte in campo dai piccoli atleti che si sono schierati per formare un bellissimo corridoio giallo blu.

