Un rigore per parte, ma il Venezia non segna: la Salernitana si porta a casa i tre punti

Il Venezia vola a Salerno per il turno infrasettimanale e incontra una Salernitana reduce da una sconfitta.

La partita

I primi minuti sono tutti appannaggio del Venezia che spesso si trova dalle parti di Micai ma che, sfortunatamente, non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. Sporadici, invece, i tentativi dei campani ma sono proprio i granata agli sgoccioli della prima frazione a portarsi in vantaggio: al 43' Fiordaliso si rende colpevole di un fallo su Kiyine e per l'arbitro è rigore. Dal dischetto va lo stesso Kiyine che insacca. Al ritorno dal the caldo, al 22', è il Venezia che ha l'occasione di pareggiare. Per il direttore di gara questa volta è Dziczek a commettere irregolarità su Capello nella sua area. SI incarica della battuta Longo ma il suo penalty viene parato da Micai che chiude lo specchio e salva l'1-0. Un piccolo shock per la squadra arancioneroverde che solo 120 secondi dopo subisce il raddoppio: Cerci serve Karo che di testa, da perfetto centravanti, sigillail match. La gara non cambia inerzia nel finale e per i lagunari arriva anche il rosso a Riccardi, per doppia ammonizione, prima che il fischio finale chiuda i giochi sul 2-0.