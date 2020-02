Un giocatore scuola Inter in laguna: con il Venezia ha firmato Samuele Longo

Arriva in laguna un calciatore scuola Inter. In queste ore, infatti, il Venezia ha reso noto ai suoi sostenitori di aver trovato l’accordo con la società Real Club Deportivo de La Coruna per il prestito, con l’avallo dell’FC Internazionale, fino a giugno 2020 dell'attaccante classe 1992 Samuele Longo.

Caratteristiche

Longo, infatti, è cresciuto nelle giovanili di Inter e Genoa e in carriera ha vestito anche le maglie di Espanyol, Hellas Verona, Rayo Vallecano, Cagliari, Frosinone, Girona, Tenerife, Huesca e Cremonese.