Vittoria Reyer, arrivano anche i complimenti del presidente della Regione: «Progetto serio»

Arrivano anche i complimenti del presidente della Regione Luca Zaia in seguito alla strabiliante vittoria del Taliercio che ha ssegnato agli orogrnata il quarto scudetto della sua storia, il secondo di coac De Raffaele.

I complimenti

«Non si vincono in tre anni due titoli italiani e una Europe Cup senza un prospetto societario e tecnico forte e ambizioso. Non si diventa quello che oggi è la Reyer, una realtà sportiva stabilmente ai vertici del basket nazionale, se alla base non c’è un serio e attento lavoro di programmazione, di impegno e di investimento, oltre che sulla prima squadra, sull’intero movimento cestistico, femminile e giovanile. Il bellissimo successo conquistato in un ‘Taliercio’, come sempre ricolmo di entusiasmo e di passione, ultimo atto di una sfida tra le più avvincenti degli ultimi anni, è il giusto e meritato premio ai protagonisti di questo grande progetto orogranata».