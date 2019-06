Basket sempre più protagonista in Laguna: il campione NBA Ibaka in vacanza a Venezia

Sempre più Venezia capitale del basket. No, per una volta non parliamo della mitica Reyer, appena pochi giorni fa laureatasi campione d'Italia. Questa volta parliamo di pallacanestro d'Oltreoceano. Sì perchè in queste ore, in Laguna, è stato avvistato uno dei giganti dell'NBA.

Pizzicato al ristorante

E non esattamente uno qualunque: si tratta di Serge Ibaka, cestista originario della Repubblica del Congo, naturalizzato spagnolo, che gioca nella squadra dei Toronto Raptors e che solo quindici giorni fa ha conquistato il titolo NBA contro Golden State dopo una strepitosa serie vincente. La squadra dei Raptors si è laureata la prima non statunitense a vincere il titolo. Ibaka, protagonista anche con la nazionale spagnola, è stato pizzicato a pranzo all'osteria Ponte del diavolo a Torcello. Immediato un selfie con staff e tifosi. Dopo Michael Jordan anche Ibaka, quindi, ha fatto tappa a Venezia. Il grande basket, dunque, continua ad essere di casa in Laguna.