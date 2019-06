Apertura in "pompa magna" per gli Special Olympics: il programma dell'evento

E’ stata una serata di festa sabato in Piazza Ferretto, con la cerimonia d’apertura dei “Play the Games” 2019 di ginnastica artistica e nuoto, culminata con l’accensione del tripode e l’esibizione del coro dei Vocal Skyline, davanti a centinaia di atleti con disabilità intellettive provenienti da tutta Italia, ai loro accompagnatori e tecnici, agli organizzatori della manifestazione, nonché alla presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, e agli assessori alla Coesione sociale, Simone Venturini, e alla Toponomastica, Paola Mar, che, con la loro presenza, hanno voluto testimoniare la vicinanza e il supporto dell’Amministrazione comunale agli “Special Olympics”.

Gli interventi

«Il significato della manifestazione – ha dichiarato la presidente Damiano – va oltre all’evento in sé di questi due giorni: la cosa principale sono le persone che si mettono a disposizione e si danno da fare tutto l’anno, come la Polisportiva Terraglio, a favore di un grande messaggio, che è quello di quello di veicolare lo sport e i suoi valori per l’inclusione e la condivisione». «L’importanza dei ‘Play the Games’ – ha continuato poi l’assessore Venturini - sta nel fatto che non esistono limiti, se non quelli che ci poniamo con gli stereotipi e con la discriminazione. Questi ragazzi dimostrano che con la volontà, con l’allenamento e con la costanza si possono raggiungere vette altissime, sia nell’agonismo, ma anche, più in generale, nella vita. L’Amministrazione comunale non poteva che supportare questo importante evento in Piazza Ferretto e rilanciare l’amicizia con Special Olympics che dura da molto tempo e augurare a tutti gli atleti una bellissima competizione. Li ringraziamo per il messaggio che lanciano da qui». «Oltre ad ospitare questa manifestazione – ha ricordato infine l’assessore Mar - il Comune ha anche voluto lasciare un segno intitolando un parco della città a Eunice Kennedy, che ha voluto testimoniare nella sua vita l’importanza dell’inclusione e la possibilità per tutti di fare sport, che è fondante e formatore».

Le gare

Le gare sportive preliminari di ginnastica artistica e di nuoto si sono svolte sabato pomeriggio, a partire dalle 14.30, rispettivamente nella palestra di vicolo della Pineta e nell’impianto sportivo di via Circonvallazione per il nuoto, mentre domenica si giocheranno le finali e le premiazioni: quelle di ginnastica artistica sono valide come evento nazionale, quelle di e nuoto come evento interregionale. Complessivamente sono 269 gli atleti coinvolti (200 nel nuoto e 69 nella ginnastica). Inoltre, sempre oggi, nell'impianto di via Circonvallazione è prevista anche una dimostrazione di pallanuoto unificata.