La Reyer sfiora la rimonta in Champions: sconfitta a Strasburgo, ma classifica aperta

Rimonta finale sfiorata per l’Umana Reyer, che torna da Strasburgo con una sconfitta di misura (70-67) salvaguardando il doppio confronto con i francesi dopo il 78-67 dell’andata al Taliercio, fondamentale in una classifica del Gruppo C di Basketball Champions League che resta apertissima a tre giornate dalla fine.

Primo quarto

Alla prima senza Orelik, con Jenkins ancora fuori, lo starting five orogranata vede sul parquet Haynes, Tonut, Bramos, Ress e Watt. Il miglior approccio al match è dei padroni di casa, avanti 7-0 dopo 1’, con Ress che sblocca dopo 2’ gli orogranata, che però perdono troppi palloni e così Strasburgo vola sull’11-4 dopo 3’30”, con time out di coach De Raffaele. Al ritorno in campo, l’inerzia inizialmente non cambia, con le triple di Labeyrie e Bost che danno il 17-4 al 4’30”, poi un minibreak di 0-5 firmato da Haynes e Bramos riavvicina l’Umana Reyer sul 17-9 al 6’. I francesi riprendono il vantaggio in doppia cifra (21-9 al 7’, 23-12 all’8’, dopo la tripla di Bramos), con il finale di Cerella (da 3) e De Nicolao che vale il 23-17 al primo intervallo.

Secondo quarto

L’Umana Reyer alza l’intensità difensiva e, dopo aver subito il primo fallo del match solo nell’ultimo minuto del primo quarto, anche in attacco costringe gli avversari a spendere falli, colpendo comunque con la precisione dall’arco: con le triple di Johnson e De Nicolao, all’11’30” è così 25-23, con Bramos che poi impatta a quota 25 al 13’30”. Strasburgo ha un sussulto che la riporta sul +6 al 16’30” (33-27), anche se, dopo il nuovo time out di De Raffaele, l’Umana Reyer si riavvicina fino al 33-32 con Peric e Biligha al 17’30”, costringendo questa volta coach Collet a interrompere il gioco per un minuto. E’ ancora Peric, con un 4/6 dalla lunetta a rispondere nel finale ai francesi, mandando le squadre a contatto (37-36) all’intervallo lungo.

Terzo quarto

Che la partita sia cambiata lo conferma il primo sorpasso orogranata in avvio di secondo tempo, anche se Peric (il primo a raggiungere la doppia cifra) non completa il gioco da tre punti ed è 37-38 al 20’30”. L’Umana Reyer non paga più di tanto l’antisportivo fischiato a Bramos, perché Bilan fa 1/2 dalla lunetta, con la partita che va avanti punto a punto fino al 40-40 del 22’. Strasburgo, che comincia a difendere duro, approfitta della rottura prolungata offensiva veneziana per allungare nuovamente sul 46-40 al 24’ e poi sul 48-40 dopo il time out della panchina orogranata. Johnson torna a muovere il punteggio, anche se Bilan è un fattore. E’ comunque Wright a ridare la doppia cifra di vantaggio ai francesi (54-44) al 27’30”, con un minibreak finale dell’Umana Reyer, dopo un lungo periodo senza canestri su entrambi i fronti: il 2/2 ai liberi di De Nicolao sull’antisportivo dei padroni di casa e il contropiede finale concluso da Watt chiudono il terzo quarto sul 55-48.

Ultimo quarto

Nell’ultimo parziale, parte meglio Strasburgo, che si porta sul +12 (60-48) al 32’ grazie alla schiacciata di Atkins in alley-oop e alla tripla di Bost. L’Umana Reyer prova a restare in partita, con i liberi di Tonut e la tripla di Johnson, intervallati da un gioco da tre punti non completato da Leloup, e al 33’30” torna sotto la doppia cifra di ritardo (62-53). Il gioco in campo aumenta di ritmo, ma arrivano errori da entrambe le parti e così il punteggio si blocca fino ai liberi di Bost, a cui risponde De Nicolao in reverse per il 64-55 al 36’. L’Umana Reyer non riesce a limare il ritardo, ma controbatte colpo su colpo agli avversari, con la tripla di Bramos, dopo il gioco da 3 punti di Logan, che dà il 67-58 al 37’30” e sempre il greco mette il 2/2 dalla lunetta dopo i due liberi anche di Bilan. A 2’ esatti dalla sirena, la difesa orogranata porta gli avversari all’infrazione di 24” e, dopo il time out veneziano sul 69-60, passa quasi un altro minuto prima dell’importantissima tripla di Tonut del 69-63 a -1’05”. Il time out questa volta è francese, con Logan che sbaglia la tripla rapida, Tonut che prende il rimbalzo e poi fa 1/2 dalla lunetta (69-64 a -59”). La difesa dell’Umana Reyer non concede tiri facili e Strasburgo continua a non segnare, mentre continua a metterla Tonut, che infila nuovamente da 3: 69-67 a -34”. Wright fa 1/2 dalla lunetta a -30”, poi Haynes sbaglia la tripla del pareggio e finisce così 70-67.

BCL: SIG STRASBURGO – UMANA REYER VENEZIA 70-67

Parziali: 23-17; 37-36; 55-48

Strasburgo: Inglis 4, Bost 12, Wright 7, Atkins 6, Labeyrie 11, Leloup 3, Logan 10, Bilan 17, Goulmy ne, Beyhurst ne, Cortale ne. All. Collet.

Umana Reyer: Haynes 5, Peric 10, Johnson 8, Green ne, Bramos 14, Tonut 9, De Nicolao 9, Bolpin ne, Ress 2, Biligha 1, Cerella 3, Watt 6. All. De Raffaele.