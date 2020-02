Tacopina cambia ruolo, presto un nuovo presidente ad interim per il Venezia

Cambia la "governance" del Venezia Fc, con Joe Tacopina che prende il ruolo di presidente onorario e, a breve, un nuovo presidente ad interim, scelto tra gli attuali soci, fino alla fine della stagione. «Per me è un cambio di titolo, ma non di sostanza. Non sparirò, niente cambia nei fatti», ha detto Tacopina in conferenza stampa oggi pomeriggio. «Dal punto di vista finanziario la società è sana», ha specificato, dicendo che sono stati fatti «accordi con alcuni investitori, che hanno garantito la continuità economica» del club.

Partnership saltata

«Abbiamo discusso per mesi con i partner, gli investitori, su come procedere su questo accordo - ha raccontato -. Aspettavamo a dicembre l'ingresso di un nuovo gruppo di investitori, che però non si è verificato, e questo ha cambiato i piani. Non avrei voluto arrivare a questo punto, ma c'è un gruppo che continua a investire nel club e quindi era giusto che qualcosa venisse modificato a livello di governance. Ma è stata una cosa concordata».

Il futuro del club

Cosa accadrà a luglio, ancora non si sa. «Dipende da tanti fattori, da cosa sucederà nei prossimi mesi, dai nuovi investitori, dai risultati sul campo». Così come non è ancora stabilito chi subentrerà come presidente. Tacopina, comunque, ha garantito la continuità aziendale. Intanto proseguono i contatti con potenziali investitori. Va da sé che, prima di continuare a parlare del nuovo stadio, bisognerà che la "nuova governance" sia definita.