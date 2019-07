Il grande ciclismo a Mestre: oggi il circuito cittadino della Adriatica Ionica Race

La gara si accenderà oggi sul circuito cittadino di Mestre. Poi ripartirà domani da Favaro e si dirigerà verso est, con il traguardo finale a Trieste di domenica. Tutto pronto per il via della Adriatica Ionica Race, corsa ciclistica a tappe organizzata dall'ex campione del mondo Moreno Argentin. Sono 132 in totale gli atleti che partecipano alla manifestazione sportiva, per un totale di 19 squadre iscritte e provenienti da tutti i continenti.

Oggi il circuito cittadino

Il via è previsto oggi alle 19, con un circuito cittadino di 2,7 chilometri che si snoderà tra corso del Popolo, viale Ancona e via Forte Marghera, tra traguardi volanti e volata finale per assegnare le maglie simbolo del primato nelle varie graduatorie. Il giorno seguente la prima tappa in linea da Favaro Veneto a Grado, in Friuli Venezia Giulia.

La competizione

La competizione a tappe, dopo la prima edizione dello scorso anno, ha confermato la sua appetibilità per squadre e atleti di primo livello: tra i corridori più acclamati ci saranno Philippe Gilbert, asso delle classiche e vincitore quest’anno della Parigi-Roubaix, Remco Evenepoel, 19enne alla prima stagione fra i professionisti e già vincitore del Giro del Belgio, e Marc Cavendish, il re delle volate. Faranno classifica Hugh Carthy, Joe Dombrowski, mentre tra le otto squadre "World Tour" non mancheranno gli scalatori, come Fausto Masnada, Louis Meintjes e Jan Polanc. Sacha Modolo, invece, se la giocherà negli arrivi in gruppo.