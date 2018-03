The Flexx Pistoia-Umana Reyer Venezia: risultato partita 25 marzo 2018

Il PalaCarrara si conferma parquet ostico e l’Umana Reyer non riesce a coronare nel finale la rimonta, uscendo battuta 93-83 dalla The Flexx Pistoia.

Primo tempo



Lo starting five orogranata vede in campo Haynes, Jenkins, Bramos, Peric e Watt. La partenza è di marca toscana: Watt risponde alla tripla di McGee, Peric a Moore, ma, dal 5-4 del 2’, Pistoia allunga fino all’11-4 del 4’. La squadra di Esposito pare più reattiva e, ancora con una tripla dell’ex McGee, doppia l’Umana Reyer sul 18-9 al 6’ e, dopo il canestro di Daye, due bombe del giovane Della Rosa portano addirittura al 24-11 all’8’. Tonut mette il canestro del 24-13, anche se il quarto si chiude con la schiacciata di McGee (già in doppia cifra) per il 27-13. Watt, con due canestri consecutivi, prova a riavvicinare un’Umana Reyer più concentrata in avvio di secondo quarto (28-17 al 12’30”), ma il ritorno in campo di Ivanov permette alla The Flexx di riprendere l’inerzia (32-17 al 13’30”). E’ il momento di Jenkins, anche lui a segno con due canestri di fila, ma gli orogranata non riescono a ricucire e, anzi, Mian aggiorna due volte il massimo vantaggio dei padroni di casa: 38-21 subito dopo metà quarto e 45-26 al 17’30” con una tripla da nove metri. L’attesa reazione d’orgoglio veneziana arriva comunque nell’ultimo minuto: parziale di 0-7 (De Nicolao, tripla di Daye e schiacciata di Tonut su recupero difensivo) e si va all’intervallo sul 45-33. L’Umana Reyer alza l’intensità difensiva e scende sotto la doppia cifra di ritardo col libero di Watt e la tripla di Tonut (45-37 al 21’), poi però Pistoia infila un parziale di 10-0 e al 23’30” è 55-37. Il tecnico a Ivanov al 24’ sembra poter dare la scossa agli orogranata, tra i quali si intendono alla perfezione De Nicolao e Biligha, ma, dal 55-40, è l’ex Magro a riallungare nuovamente fino al 60-42 del 26’. Ci prova poi Peric a scuotere i veneziani, che però pagano i troppi errori ai liberi, così McGee riscrive il massimo margine sul 67-48 al 28’. In ogni caso, due triple di Daye nell’ultimo minuto consentono all’Umana Reyer di andare all’ultimo intervallo sul 70-57.

Secondo tempo



L’intensità orogranata in avvio di ultimo periodo, con difesa forte e ricerca del ferro, riporta nuovamente al -10 (70-60) al 31’. Si segna poco e così un’incredibile tripla di McGee, ottimamente marcato, ridà a Pistoia il +13 (76-63 a metà quarto) ed è sempre l’ispiratissimo ex, miglior realizzatore, a rispondere colpo su colpo ai tentativi dell’Umana Reyer. Ma non è ancora finita: con quattro triple (tre di Jenkins e una di Daye) a -1’13” è 82-77, anche se si conferma la serata di McGee con la tripla che, a -1’, colpisce il primo ferro, si impenna, tocca il secondo ferro e vale l’85-77. Gli orogranata provano ancora a crederci, col pressing a tutto campo che, a -32”, illude sull’88-83. Moore mette un libero sul pronto quinto fallo di Daye, poi, dopo il time out di coach De Raffaele, le speranze dell’Umana Reyer si infrangono sul tentativo da 3 di Haynes, con lo stesso Moore che, nei secondi finali, arrotonda fino al 93-83.

Parziali: 27-13; 45-33; 70-57

The Flexx: Della Rosa 6, McGee 29, Laquintana 5, Mian 7, Gaspardo 4, Del Chiaro ne, Onuoha ne, Querci ne, Bond, Magro 7, Moore 17, Ivanov 18. All. Esposito.

Umana Reyer: Haynes 7, Peric 11, Sosa, Bramos 3, Tonut 13, Daye 18, De Nicolao 4, Jenkins 14, Ress ne, Biligha 4, Cerella ne, Watt 9. All. De Raffaele