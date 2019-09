Il Venezia rialza la testa: con il Trapani basta un gol

Il Venezia alla seconda uscita stagionale rialza la testa e con il Trapani recupera subito la sconfitta subita in casa contro la Cremonese. Deciasivo il gol di Bocalon che si sblocca e diventa l'uomo partita.

La gara

Nel primo tempo il Venezia mostra più volontà: Bocalon scalda la gamba già al terzo, quando manda di poco alo un tiro. Ferretti ci prova per il Trapani ma gli arancioneroverdi si dimostrano più quadrati e al 24' al termine di un batti e ribatti è proprio l'attaccante veneziano a trovare il pertugio vincente e insaccare. Nel finale i siciliani soffrono: il Venezia colpisce la traversa con Fiordilino mentre l'arbitro annulla il raddoppio lagunare per fuorigioco. Nella ripresa il Trapani tenta il tutto per tutto, il Venezia controlla e riesce a contenere l'avversario. Primi tre punti per Dionisi che può finalmente sorridere.

Trapani-Venezia 0-1

Trapani (4-3-3): Dini; Cauz, Pagliarulo, Fornasier, Jakimovski; Luperini, Colpani (46′ Nzola), Aloi; Ferretti (62′ Tulli), Pettinari, Scaglia (74′ Golfo). All. Baldini.

Venezia (4-3-3): Lezzerini; Fiordaliso, Modolo, Cremonesi, Felicioli; Maleh, Fiordilino, Zuculini (56′ Lollo); Aramu, Capello (66′ Montalto); Bocalon (86′ Casale). All. Dionisi.

Arbitro: Camplone di Pescara

Reti: 24′ Bocalon

Ammoniti: Cremonesi (V), Aloi (T), Luperini (T), Lollo (V)