Vigilia di gara4 per la Reyer, Haynes: «Difficilissimo chiudere una serie 3-0»

Il capitano dell’Umana Reyer Marquez Haynes (15 punti in Gara3) parla dopo Gara3 e a 24 ore da Gara4 con Trento che può lanciare gli orogranata in semifinale. Match in programma a Trento sabato 25 maggio alle 20.45 (diretta Raisport e Eurosport Player):

«Non vediamo l'ora»

«Gara3 è stata una partita da cui abbiamo tratto insegnamento per essere pronti nella prossima: dovremo avere un’altra consistenza difensiva per quaranta minuti e sistemare alcuni particolari offensivi per essere più efficienti. Sapevamo che non sarebbe stato per nulla facile, è difficilissimo chiudere una serie 3-0. Loro hanno risposto ed ora toccherà a noi, credo che in tutta la stagione abbiamo dimostrato di sapere reagire alle sconfitte, anche nei momenti più difficili. Ho grande fiducia nel nostro gruppo e nella risposta che saprà dare. Una delle nostre qualità è certamente quella di non mollare mai e rimanere sempre dentro la partita. Anche ieri abbiamo avuto occasioni per ribaltare una partita che sembrava ormai chiusa. Non vediamo l’ora di tornare in campo».