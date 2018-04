"Trofeo Adriatico Rimini, si impone l'Fc Spinea 1966"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Trofeo Adriatico Rimini 30/3, Torneo Under 19 a 12 squadre con 7 squadre proveninti dall' estero. Ad aggiudicarsi il primo posto nella categoria U19 è l'FC SPINEA 1966. I ragazzi di mr Saletti sono arrivati alla finale con un ruolino di marcia degno di nota, affrontando coetanei agguerriti di altri paesi europei, vincendo tutte le partite e pareggiandone una.

La finale che si è tenuta la domenica di Pasqua e la squadra di Spinea ha battuto i professionisti del Santarcangelo di Romagna che militano nel campionato beretti nazionali. La squadra veneziana guidata da Mister Saletti cresce e lavora su principi e valori ormai dimenticati da molti nel nostro calcio , la ricerca della bellezza del gioco viene messa in primo piano a discapito della ricerca ossessiva del risultato ad ogni costo , l'amicizia, la lealtà, il rispetto all interno del gruppo, il FairPlay sono valori fondamentali e la particolare attenzione alla crescita del talento , tutti ingredienti che lasciano ben sperare per una ripresa del nostro calcio anche a livelli più alti.

Chissà che il cambiamento possa iniziare anche da città come Spinea"