Trofeo del Terraglio, in vasca 250 atleti del del Comitato italiano paralimpico

E’ stata una giornata ricca di emozioni, sport e competizione per circa 250 atleti provenienti da tutto il Veneto che domenica mattina, alla Polisportiva Terraglio, hanno disputato C, riservato ad atleti del Comitato italiano paralimpico (FINP e FISDIR).

Il commento

Le gare, suddivise in due sessioni, hanno dato spazio prima al circuito degli agonismi FINP (disabilità fisica) e FISDIR (disabilità intellettiva), con il coinvolgimento di circa130 sportivi; nel pomeriggio a quello promozionale non-agonistico FISDIR. All’appuntamento ha preso parte, in rappresentanza della città, la presidente del Consiglio comunale che nel ringraziare il presidente della Polisportiva, Davide Giorgi, e la responsabile della Direzione tecnica, Betty Pusiol, «per la grande attività che svolgono nel territorio con così tanta passione, dedizione e cuore» si è congratulata con tutti i ragazzi: «Grazie per il grande esempio di vita e di forza che trasmettete a tutti noi».