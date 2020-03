Tucci presenta la gara europea contro Brescia: «Preparazione condizionata, ma siamo pronti»

L’assistant coach dell’Umana Reyer Gianluca Tucci ha presentato la sfida di 7Days Eurocup che vede gli orogranata impegnati al PalaLeonessa di Brescia martedì 3 marzo alle 20.30 (porte chiuse, diretta su Eurosport Player).

«Preparazione condizionata, ma siamo pronti»

«Arriviamo alla partita a Brescia con tanti giorni senza giocare, ma anche con un numero sostanzioso di allenamenti. L’emergenza Coronavirus ha condizionato l’andamento, l’organizzazione e la continuità del lavoro, ma adesso la nostra attenzione è tutta sulla gara. Sappiamo che Brescia è una formazione che schiera giocatori italiani di grande personalità e talento, e ha in Lansdowne, Cain e Moss dei veri e propri clutch player, cioè sanno trovarsi pronti nei momenti che contano. Noi dovremo essere concentrati per tutti i quaranta minuti se vogliamo vedere premiato il nostro cammino di coppa, che finora è stato fantastico, al di là del passo falso in casa contro Patrasso. A questo punto ci giochiamo tutto in una sola gara, e siamo chiamati a fornire una prestazione di alto livello con tutta la squadra, principalmente in difesa».