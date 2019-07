Euroleague Women: l'Umana Reyer sfiderà DVTK Miskolc nei preliminari

Assaggio della nuova stagione per l'Umana Reyer femminile. L’urna di Monaco di Baviera, in queste ore, ha emesso il proprio verdetto: saranno le ungheresi del DVTK Miskolc le avversarie dell’Umana Reyer nel turno preliminare per accedere alla regular season dell’Euroleague Women 2019/2020. La gara di andata è in programma a Miskolc il 25 o 26 settembre, il ritorno al Taliercio il 2 o 3 ottobre.

Il tabellone

In caso di qualificazione l’Umana Reyer sarà inserita nel Gruppo A insieme a UMMC Ekaterimburg (RUS), ZWZ USK Prague (CZ), Tango Bourges Basket (FRA), Nadezhda Oremburg (RUS), TTT Riga (LET), Castors Braine (BEL), Cukurova Basketbol (TUR). In caso di non qualificazione l’Umana Reyer disputerà l’Eurocup Women e sarà inserita nel Gruppo H insime a Basket Landes (FRA), AE Sedis Basquet (SPA) e PEAC Pécs (UNG).