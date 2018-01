La Reyer va in difficoltà a canestro e Varese con un colpaccio espugna il Taliercio

Colpaccio di Varese, che espugna il Taliercio 63-75 in una partita che ha visto l’Umana Reyer in difficoltà soprattutto sul fronte offensivo (36% dal campo).

PRIMO TEMPO

Dopo la premiazione di Ress per le 600 partite in serie A, gli orogranata partono con Haynes, Tonut, Bramos, Peric (in campo con una vistosa maschera di protezione per la frattura al setto nasale riportata a Strasburgo) e Watt. L’avvio è di marca varesina (1-7 in 2′), poi Watt e Haynes impattano con due triple al 3′. Nonostante il secondo fallo di Pelle, Varese continua ad appoggiare nel pitturato e riallunga fino al 7-14 al 6’30”, con time out di coach De Raffaele. Ancora con le triple (di Tonut e Bramos), l’Umana Reyer torna ad un solo possesso di ritardo (13-16) al 7’30”, poi sono i liberi di Biligha e Peric a tenere gli orogranata a contatto, sul 17-21 al primo intervallo. Dopo una stoppata di Bramos su Cain arriva finalmente il primo canestro da 2 della partita dell’Umana Reyer (è di Biligha, che completa il gioco da tre punti per il 20-23 al 12’30”), ma arrivano anche troppe palle perse e Tambone trascina Varese sul 20-28 al 14′. Torna in campo dopo il lungo infortunio Jenkins e Pelle spende il terzo fallo subito dopo metà quarto, ma è Okoye il protagonista del primo vantaggio in doppia cifra per gli ospiti: 22-32 al 17′. Watt dà il là al tentativo di riscossa degli orogranata, con due punti e la stoppata su Wells prima della tripla di Johnson del 27-32. Altri due del numero 50 e un suo recupero difensivo, trasformato in tre punti sul contropiede da Bolpin valgono il 32-34 al 19′, con il canestro di Wells che chiude poi il primo tempo sul 32-36.

SECONDO TEMPO

La tripla di Bramos che inaugura il secondo tempo illude sul 35-36, ma Varese risponde con un parziale di 2-10 per il 37-46 al 24′. Varese è anche fortunata, infilando un paio di canestri allo scadere dei 24” sulla buona difesa orogranata e al 26’30” è così 41-50. Un’altra tripla di Bramos apre un buon parziale veneziano, per il 47-50 al 27’30” dopo i liberi di De Nicolao e Cerella, con Tonut che fallisce la tripla del pareggio prima del quinto fallo di Pelle. Tambone e Tonut si rispondono dall’arco, poi, dopo un’incredibile stoppata di De Nicolao in recupero su Avramovic, Biligha trova il -1 al 29′ sul 52-53. E’ Cain a chiudere il quarto sul 52-55. Varese riprende però l’inerzia in avvio di quarto periodo, con un parziale di 2-10 (per l’Umana Reyer arriva solo un difficilissimo canestro di Bramos) che porta il match sul 54-65 a metà quarto. Nella seconda metà di periodo si segna poi pochissimo, con un botta e risposta Haynes-Wells e i liberi di Biligha che portano il match sul 58-65 agli ultimi due minuti. L’antisportivo sanzionato a Johnson a -1’25” è la chiusura virtuale dell’incontro, con gli ospiti che riscrivono il massimo vantaggio sul 58-70: +12 che arriva anche alla sirena con i liberi di Okoye del 63-75.

Parziali: 17-21; 32-36; 52-55

Umana Reyer: Haynes 9, Peric 2, Johnson 3, Bramos 14, Tonut 8, De Nicolao 4, Jenkins, Bolpin 3, Ress, Biligha 9, Cerella 1, Watt 10. All. De Raffaele.

Openjobmetis: Avramovic 4, Pelle 2, Bergamaschi ne, Natali, Vene 6, Parravicini, Okoye 14, Tambone 17, Cain 17, Ferrero 3, Wells 12. All. Caja.