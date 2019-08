De Pretto giocherà con la Reyer anche la prossima stagione

Valeria De Pretto vestirà anche nella prossima stagione la maglia orogranata. Per l’ala di 185 centimetri, nata a Schio il 16 novembre 1991, sarà la terza annata consecutiva in forza alla prima squadra femminile dell’Umana Reyer.

Nell'ultima stagione

De Pretto nell’ultima stagione è scesa in campo con la maglia orogranata in 42 incontri ufficiali. In Serie A1 (28 presenze) ha tenuto una media di 6,8 punti a partita, in EuroCup Women (10 presenze) è salita a 10 punti di media. Per lei anche due presenze nel Qualification Round di Euroleague Women e altrettante alle Final Eight di Coppa Italia. Il totale di presenze di De Pretto con l’Umana Reyer è dunque di 87 incontri ufficiali.

«Sono molto orgogliosa»

«Sono contenta e orgogliosa - commenta De Pretto - che una società così importante abbia deciso di puntare su di me per il terzo anno di fila. Spero che sia la stagione buona per toglierci delle soddisfazioni e penso che, con la squadra che è stata costruita e soprattutto lavorando sempre con umiltà e mettendoci sempre a disposizione dello staff tecnico i risultati potranno arrivare. Sarebbe bello, intanto, iniziare la stagione centrando finalmente l’opportunità dell’Eurolega: speriamo che sia davvero la volta buona».