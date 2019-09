Venezia 1907, iniziata ufficialmente la stagione sportiva 2019/20.

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

"I neroverdi lagunari, agli ordini del neo allenatore Andrea Giana e del D.S. Massimo Cernigliaro, hanno iniziato la preparazione atletica in vista della prossima stagione. Molti i volti nuovi in casa veneziana nonostante la dirigenza lagunare abbia deciso comunque di confermare lo zoccolo duro dello scorso anno. Confermatissimi perciò il bomber Penzo ed il metronomo Moro, mentre la fascia di capitano sarà affidata ancora al veterano Milano. Totalmente rinnovato il parco portieri con l’arrivo di Gobbo e Truccolo. In difesa spiccano i neo acquisti Pomiato e Bellato che andranno a supportare le garanzie Da Lio, Ditadi e Salviato. Poche invece le novità a metà campo con gli innesti di Bellamio e Levorin. In attacco, assieme ai confermati Irrgang e Zarhloul si punta molto sui neo acquisti Gobbo e Mion e soprattutto sul talentuoso Hoxhaj. L’esordio stagionale è previsto per domenica 25 agosto in Coppa Veneto, avversario l’AltobelloAleardiBarche. ROSA VENEZIA 1907 PORTIERI: GOBBO FRANCESCO 24/03/92 RIO TRUCCOLO SIMONE 30/10/99 ORIAGO FAMILIARI ANTONINO 01/07/81 CONFERMATO DIFENSORI: MARTON MASSIMILIANO 20/05/97 MARCON SALVIATO MATTEO 27/07/99 CONFERMATO BELLATO RICCARDO 20/01/97 ALTINO DITADI MARCO 09/08/97 CONFERMATO BIASIOL FRANCESCO 12/12/97 CONFERMATO POMIATO ALESSANDRO 12/06/00 REAL MARTELLAGO DA LIO GIOVANNI 12/05/99 CONFERMATO MILANO GIUSEPPE 16/08/78 CONFERMATO CENTROCAMPISTI: PANESESE RICCARDO 29/08/99 CONFERMATO MORO MATTIA 22/09/97 CONFERMATO PENZO RICCARDO 09/03/89 CONFERMATO CHICCA GIANLUCA 01/08/98 CONFERMATO BELLAMIO PIETRO 02/10/97 ALTINO LEVORIN DAVIDE 23/08/96 RIO LA RAGIONE HABTAMU 18/01/98 CONFERMATO SAFFOUR MOHAMMED 16/05/92 CONFERMATO ATTACCANTI: HOXHAJ ARIANIT 01/09/99 REAL MARTELLAGO IRRGANG MARCO 01/05/88 CONFERMATO GOBBO MARCO 20/05/98 RIO ZARHLOUL KHALID 05/03/97 CONFERMATO MION GIOVANNI 26/12/90 ORIAGO".