Venezia Avellino, 26esima giornata di serie B: cronaca e risultato finale del match

Dopo il pareggio di La Spezia, il Venezia è pronto ad accogliere al Penzo l’Avellino. Match da vincere, sfruttando anche il buon momento di forma degli uomini di Filippo Inzaghi, per continuare a mettere pressione alle dirette avversarie in ottica playoff. Il fischio d'inizio è previsto per sabato, a partire dalle 15.

In panchina, a guidare i biancoverdi, Walter Novellino, vecchia conoscenza del popolo arancioneroverde, a cui ha lasciato ottimi ricordi. Due stagioni per lui a Venezia, con la promozione in Seria A al primo anno e la storica annata seguente caratterizzata dalle giocate di Alvaro Recoba e dai gol di Filippo Maniero.