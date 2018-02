Una partita che può dire molto in chiave playoff. Dopo l'incoraggiante vittoria contro Cesena - seppur giocata con lo sforzo minimo - il Venezia di Filippo Inzaghi è pronto ad affrontare l'esame bari. I biancorossi si trovano al settimo posto in classifica, e una vittoria in casa, per gli arancioneroverdi, significherebbe aggancio a quota 35 punti. Fischio d'inizio sabato pomeriggio alle 15 allo stadio Sant'Elena.